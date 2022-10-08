Ранее в СМИ появилась информация, что бразильские футболисты Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта, чтобы уменьшить траты на налоги.
"Малком и Клаудиньо сейчас ускоренно получают российское гражданство и могут играть за сборную Россию? Это фейк. Есть ли у игроков такое желание? Мы с ними никогда не обсуждали возможность выступать за сборную России", - цитирует агента Sport24.
Малком перешел в "Зенит" в 2019 году, В текущем сезоне Малком за сине-бело-голубых провел 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт 25-летнего бразильца рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 млн евро.
Клаудиньо в сезоне-2022/23 за "Зенит" сыграл в 11 матчах, забил в них 1 мяч и стал автором 4 голевых пасов. За петербургский клуб он играет с лета прошлого года.
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, что не обсуждал с футболистами возможность выступать за сборную России
Фернандо Гарсия, агент бразильских легионеров "Зенита" Малкома и Клаудиньо, отреагировал на информацию, что оба футболиста могут получить гражданство РФ и возможность выступать за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"