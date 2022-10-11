– Давайте без комментариев по поводу моей возможной работы, особенно таких, где фигурирует слово если, – передает слова Кержакова "РБ Спорт".
С 16 июня 2022 года и по сей день "Пари НН" возглавляет Михаил Галактионов. Сегодня в СМИ активно распространяется информация о том, что Михаил может стать новым главным тренером "Локомотива". Александр Кержаков тренировал "Пари НН" с июня 2021 года по июнь 2022 года. После этого Александр еще не тренировал никого.
Александр Кержаков – о возвращении в "Пари НН": давайте без комментариев по поводу моей возможной работы
Бывший главный тренер "Пари НН" Александр Кержаков прокомментировал свое возможное возвращение в нижегородский клуб.
Фото: Чемпионат.com