Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном клубе уже несколько месяцев не выплачивается зарплата, общая сумма долга составляет более 300 миллионов рублей.
"Вчера была зарплата. Больше ничего не могу сказать. Одну зарплату дали вчера", - приводит слова Кухарчука РИА Новости.
В нынешнем сезоне Кухарчук провел в составе "Химок" 9 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
В эти минуты подмосковный клуб на своем поле принимает "Факел" в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). В игре на "Арене Химки" идет второй тайм, счет не открыт - 0:0.
Кухарчук заявил, что "Химки" начали выплачивать долги по зарплатам
Вингер "Химок" Илья Кухарчук рассказал о ситуации с задолженностью по зарплате в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"