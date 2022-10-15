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Кухарчук заявил, что "Химки" начали выплачивать долги по зарплатам

Вингер "Химок" Илья Кухарчук рассказал о ситуации с задолженностью по зарплате в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"
Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном клубе уже несколько месяцев не выплачивается зарплата, общая сумма долга составляет более 300 миллионов рублей.

"Вчера была зарплата. Больше ничего не могу сказать. Одну зарплату дали вчера", - приводит слова Кухарчука РИА Новости.

В нынешнем сезоне Кухарчук провел в составе "Химок" 9 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

В эти минуты подмосковный клуб на своем поле принимает "Факел" в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). В игре на "Арене Химки" идет второй тайм, счет не открыт - 0:0.


Кухарчук Химки
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