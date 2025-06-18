По информации источника, защитник Марио Фернандес во вторник прилетел в Москву и провел первую тренировку с "Торпедо". Футболист находится на просмотре и подпишет контракт с клубом, если пройдет просмотр.
Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Торпедо", которое по итогам минувшего сезона вышло в РПЛ, заинтересовано в подписании защитника Марио Фернандеса.
Марио Фернандес ранее выступал за ЦСКА и петербургский "Зенит". Всего на счету защитника 271 матч в Российской Премьер-Лиге, 9 забитых голов и 35 результативных передач. Натурализованный бразилец не может найти новый клуб с июля 2024 года, в сентябре футболисту исполнится 35 лет. Рыночная стоимость защитника, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ".
Источник: Марио Фернандес во вторник провел первую тренировку с "Торпедо"
Марио Фернандес близок к подписанию контракта с "Торпедо".
Фото: ФК "Зенит"