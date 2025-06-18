Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ульсан Хёндэ
0 - 1 0 1
Мамелоди СандаунзЗавершен
Монтеррей
1 - 1 1 1
ИнтерЗавершен
Манчестер Сити
19:00
ВидадНе начат
Реал Мадрид
22:00
Аль-ХиляльНе начат

Источник: Марио Фернандес во вторник провел первую тренировку с "Торпедо"

Марио Фернандес близок к подписанию контракта с "Торпедо".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, защитник Марио Фернандес во вторник прилетел в Москву и провел первую тренировку с "Торпедо". Футболист находится на просмотре и подпишет контракт с клубом, если пройдет просмотр.

Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Торпедо", которое по итогам минувшего сезона вышло в РПЛ, заинтересовано в подписании защитника Марио Фернандеса.

Марио Фернандес ранее выступал за ЦСКА и петербургский "Зенит". Всего на счету защитника 271 матч в Российской Премьер-Лиге, 9 забитых голов и 35 результативных передач. Натурализованный бразилец не может найти новый клуб с июля 2024 года, в сентябре футболисту исполнится 35 лет. Рыночная стоимость защитника, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.

Источник: "Матч ТВ".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится