– Я рекомендовал Соболева в "Спартак" еще задолго до его перехода в московский клуб. Уверен, что он станет одним из самых результативных нападающих в истории "Спартака" и догонит по забитым мячам в РПЛ Артема Дзюбу, – передает слова Камоцци "Sport24".
Александр Соболев перешел в московский "Спартак" из "Крыльев Советов" в июле 2020 года. Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне Александр принял участие в шестнадцати играх московского "Спартака", забил девять мячей и отдал пять результативных передач. В предыдущей игре с ЦСКА, которая закончилась со счетом 2:2, Соболев забил один из мячей, который на время вывел красно-белых вперед.
Франко Камоцци: я рекомендовал Соболева в "Спартак" задолго до его перехода. Он догонит Дзюбу по забитым мячам в РПЛ
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о форварде красно-белых Александре Соболеве.
Фото: "СЭ"