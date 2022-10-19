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Игрок "Локомотива" Куликов: хочется верить, что теперь мы вылезем из зоны стыков

Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов высказался о результатах столичного коллектива в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Низкая посещаемость? Да, все слышат, как мы даём подсказки друг другу. Но что остаётся делать? Мы можем только играть. Очень хочется верить, что теперь мы сможем начать движение вперёд, что вылезем из зоны стыков", - цитирует хавбека "Чемпионат".

Красно-зеленые занимают 13-е место в таблице Российской Премьер-лиги по итогам 13-ти туров. "Железнодорожники" набрали 12 очков, а в минувшие выходные одержали победу над "Торпедо" со счетом 1:0.

Вчера "Локомотив" добыл минимальную победу над "Химками" (1:0) в четвертом туре группового раунда Кубка России. 22 октября подопечные Андрея Федорова на своем поле примут "Динамо", матч начнется в 19:00 мск.


Локомотив Куликов
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