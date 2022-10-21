"Кто лучший легионер в лиге? Барриос. Есть старая банальная фраза «покажи мне свою полузащиту и я скажу, какая у тебя команда». Барриос играет в РПЛ уже четыре года, это лучший опорник за последние годы. Наверное, только Фернандо из "Спартака" мог с ним конкурировать", - цитирует Самедова "РБ Спорт".
Напомним, Вильмар Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. С того момента колумбиец провел за сине-бело-голубых 134 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. После перехода Барриоса "Зенит" четырежды подряд стал чемпионом России. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 млн евро. Дороже оценивается только другой легионер из "Зенита" - Малком.
Самедов: лучший легионер в РПЛ? Барриос
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов назвал Вильмара Барриоса лучшим иностранцем, выступающим в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"