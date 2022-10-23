"Давайте я скажу в последний раз: в действиях Гильермо не было никакой провокации. Он сказал "фейр-плей" в адрес скамейки соперника, прямо апеллируя к той истории, которая произошла с Зобниным. Он никого не полез с кулаками бить. Он никого не трогал, ни к кому не прикасался. Он сказал "фейр-плей, фейр-плей". И все", - цитирует Зеленова "СЭ".
Инцидент произошел в перерыве после первого тайма матча 13-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком". Абаскаль направился в сторону Федотова, активно жестикулируя. Позднее появилось видео, на котором в этом эпизоде наставник ЦСКА назвал испанского тренера «клоуном» и посоветовал ехать домой. Контрольно-дисциплинарный комитет в результате рассмотрения конфликта дисквалифицировал обоих специалистов на один матч и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Федотов получил дисквалификацию на еще одну игру условно.
В 14-м туре ЦСКА без своего наставника поделил очки с "Оренбургом" (2:2) и остался на третьем месте в таблице чемпионата страны. "Спартак" в эти минуты играет с "Химками" и ведет в счете – 2:0. По одному мячу себе в актив записали Михаил Игнатов и Шамар Николсон.
Зеленов – о дисквалификации Абаскаля: Гильермо никого не провоцировал, он не лез с кулаками
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов оценил действия главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля в эпизоде с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым.
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