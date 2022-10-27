"Зенит" в прошлом сезоне в четвертый раз подряд выиграл чемпионский тутул. Сине-бело-голубые должны были сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, но в феврале из-за политической ситуации ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы от своих турниров. В мае исполком УЕФА принял решение не допускать российские клубы до еврокубков в сезоне-2022/23.
"Сложно сказать, на что бы претендовал этот "Зенит" в Лиге чемпионов. Да, в РПЛ у "Зенита" состав на 1-2 головы выше, чем у остальных, за исключением ЦСКА. Но с "Зенитом" все равно можно играть. Мы с "Химками" играли с ними вничью, "Факел" тоже показал, что можно бороться", - цитирует Юрана Sport24.
В прошлом сезоне в Лиге чемпионов "Зенит" занял третье место в группе с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме". Петербуржцы вышли в Лигу Европы, где в стыковых матчах проиграли "Бетису" (2:3, 0:0).
В сезоне-2022/23 в РПЛ "Зенит" единолично возглавляет таблицу, набрав в 14 матчах 36 очков. На 7 баллов подопечные Сергея Семака опережают "Спартак".
Юран: на что претендовал бы "Зенит" в ЛЧ? Мои "Химки" играли с ним вничью
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о перспективах "Зенита" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"