Мамедов: "Спартак" стал лучше с Карседо, но непопадание в топ-3 - неудовлетворительный итог

- "Спартак" стал лучше и интереснее после назначения Карседо. Он стал использовать Зобнина и других россиян иначе.
И команда заиграла и стала показывать результат. Но для "Спартака" непопадание в топ-3 РПЛ — неудовлетворительный итог сезона, - цитирует Мамедова Metaratings.
Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.
По итогам сезона-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 52 балла в 30 встречах. "Спартак" отстал от "Локомотива", занявшего третье место, на одно очко.