Г. Иванов: "Урал" хочет побороться на 8-е место – в следующем году надо ставить революционные планы

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился задачами, которые стоят перед командой на второй круг текущего чемпионата России.

Фото: РИА Новости





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"Урал" завершил первый круг национального чемпионата на 10-м месте в турнирной таблице. В активе клуба 17 очков. "Нам ещё многому надо научиться: и забивать голы, и выигрывать матчи. 6-7-е место для нас, конечно, было бы высоковато, но хотя бы за 8-е мы хотели бы побороться. Нам надо будет сохранить состав, усилиться в межсезонье и в следующем году, может быть, ставить более революционные планы", - цитирует функционера " РИА Новости ". Урал " начал нынешний сезон Премьер-лиги с 8-матчевой серии без побед и всего 1 раз сыграл вничью. После отставки Игоря Шалимова с поста главного тренера "шмелей" возглавил Виктор Гончаренко. Под его руководством екатеринбуржцы не проиграли ни одной из последних семи встреч. Отметим, в шести из них уральцы одерживали победу."Урал" завершил первый круг национального чемпионата на 10-м месте в турнирной таблице. В активе клуба 17 очков.