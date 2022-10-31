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Зарема: что сделал Мостовой? Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила

Зарема Салихова ответила на критику со стороны Александра Мостового.
Фото: соцсети Заремы Салиховой
Напомним, ранее Александр Мостовой, комментируя улучшившиеся результаты "Спартака", связал их с уходом Заремы Салиховой из клуба и медиапространства.

"За два года: второе место и долгожданный кубок. У какого клуба есть сопоставимые результаты ("Зенит" априори за скобками)? Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ — нет, стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона — нет, стал юношеским тренером — нет. Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила", - цитирует Салихову "СЭ".

Летом этого года стало известно, что "Спартак" переходит под управление "Лукойла" после того, как компания выкупила полный пакет акций клуба. В связи с этим Леонид Федун сложил с себя полномочия президента "Спартака" и покинул клубом. В последнем сезоне при нем красно-белые заняли 10-е место в РПЛ и стали победителями Кубка России.

Сейчас "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от "Зенита", идущего первым, на 7 очков.


Салихова Спартак Мостовой
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