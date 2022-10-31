Гогниев возглавил "Химки" в сентябре. Он стал третьим тренером химчан в этом сезоне. Начинали чемпионат "Химки" с Сергеем Юраном, но он был уволен в августе. После Юрана несколько недель клуб возглавлял Николай Писарев.
После ухода Юрана "Химки" не побеждают на протяжении 15 матчей. В минувшие выходные подмосковный клуб уступил "Динамо" со счетом 1:6. В перерыве этой игры Гогниев получил красную карточку и был удален до конца встречи.
"Пригласили Гогниева. И что? Какие-то скандалы, напряжение, споры... А результата совсем нет. И возникает вопрос: а за какие заслуги пригласили Спартака? У него была яркая "Алания"? Хм... А она разве вышла в РПЛ? Ну один раз его команда обыграла в Кубке "Зенит". За какие заслуги человека позвали в клуб РПЛ? Он даже не попал в четверку в ФНЛ в прошлом сезоне..." - цитирует Орлова "СЭ".
Предыдущим клубом Гогниева была "Алания". В прошлом сезоне владикавказский клуб дошел до полуфинала Кубка России, в ФНЛ "Алания" финишировала на 6 месте.
"Химки" после 15 тура располагаются в зоне вылета РПЛ, занимая 15 место. В активе химчан 9 очков. 4 ноября в рамках 16 тура чемпионата России "Химки" на своем поле примут "Оренбург".
Орлов - о Гогниеве в "Химках": за какие заслуги человека позвали в клуб РПЛ?
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Спартака Гогниева на посту главного тренера "Химок".
Фото: ФК "Химки"