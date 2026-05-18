Матчи Скрыть

У "Динамо" есть два варианта на пост главного тренера — источник

В ближайшее время московское "Динамо" определится с кандидатурой главного тренера, который будет готовить команду к следующему сезону.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Как сообщает "Спорт-Экспресс", у московского клуба есть два варианта на пост наставника команды — действующий главный тренер Ролан Гусев, а также немец Сандро Шварц, уже тренировавший коллектив с 2020 по 2022 год.

В Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026 "Динамо" заняло 7-е место, набрав 45 очков. В Кубке России команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях).

Под руководством Сандро Шварца "Динамо" в сезоне 2021/2022 заняло третье место в РПЛ, а также дошло до финала Кубка, где уступило "Спартаку" (1:2).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится