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Агент Кассьерры - о возможном возвращении футболиста в "Сочи": это невозможно

Никос Петропулос, агент нападающего "Зенита" Матео Кассьерры, отреагировал на слухи про возможное возвращение колумбийца в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее в СМИ появилась информация, что в сочинском клубе всерьез работают над возвращение форварда. Отмечается, что "Зенит" не против того ухода Кассьерры.

"В "Сочи" намерены вернуть Матео? Это неправда. Это невозможно", - цитирует агента Sport24.

Кассьерра перешел в "Зенит" минувшим летом за 4,5 млн евро. Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне колумбиец не забил ни одного гола в 12 матчах РПЛ, на его счету в чемпионате России 3 голевые передачи. Кассьерра забил 2 гола в Кубке России, также он забил в матче за Суперкубок против "Спартака".

Сейчас игрок восстанавливается после травмы. Он пропустил 4 последних матча "Зенита".

В прошлом сезоне за "Сочи" в 23 матчах Матео забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.


Кассьерра Зенит Сочи Российские трансферы
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