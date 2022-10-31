После 15 тура Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает в таблице чемпионата 3 место, имея в своем активе 29 очков. На 10 очков столичный клуб отстает от лидирующего "Зенита".
"Скажу смело: у нас витает дух чемпионства. Мысли о чемпионстве есть. И знаю: нам оно по плечу.
"Зенит" силен, спору нет. Не просто это чемпион. Но верю: мы способны его сместить. Это не невозможно, абсолютно. Я реалист и открыто говорю, в чем нам надо прибавлять. Ни на кого свысока не смотрим, но в себе не сомневаемся", - цитирует Ямлиханова Sport24.
Последний раз чемпионом России ЦСКА был в сезоне-2015/16. В сезоне-2017/18 армейцы стали серебряными призерами. С тех пор в тройку по итогам сезона столичный клуб не попадал.
В 15 туре чемпионата России ЦСКА в гостях обыграл "Локомотив" со счетом 1:0. 5 ноября подопечные Федотова на своем поле примут "Пари НН". Стартовый свисток встречи 16 тура РПЛ прозвучит в 19:00 мск.
Тренер ЦСКА - о шансах армейцев на победу в РПЛ: у нас витает дух чемпионства
Радик Ямлиханов, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, оценил шансы армейцев на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА