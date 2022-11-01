"Какой критерий для определения лучшего тренера России существует? Вот Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, а если бы выиграл первенство водокачки? Что такое чемпионат Венгрии по сравнению с другим чемпионатом? Кто сможет объяснить?" - приводит слова Гаврилова "Матч ТВ".
Напомним, "Ференцварош" под руководством Черчесова накануне гарантировал себе выход в 1/8 Лиги Европы благодаря ничьей с "Монако" (1:1) в 5-м туре группового этапа турнира. Теперь венгерский клуб уже не опустится ниже первой строчки в группе. Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре прошлого года. В прошлом сезоне клуб с ним стал победителем чемпионата Венгрии и Кубка Венгрии, оформив золотой дубль.
Гаврилов: Черчесов выиграл чемпионат Венгрии? А если бы выиграл первенство водокачки? Что такое чемпионат Венгрии?
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов критически высказался о достижениях Станислава Черчесова с "Ференцварошем".
Фото: ФК "Ференцварош"