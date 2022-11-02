– Я занял четвертое место с "Амкаром" в чемпионате! Если бы я тренировал "Спартак", сто процентов занял бы первое место. Когда работал в "ФК Москва", до перерыва в чемпионате был на первом месте! Я открыл столько талантов для вашей страны! Вы все меня недооценили как тренера, уничтожили как специалиста, – передает слова Божовича "РБ Спорт".
Первым российским клубом, с которым работал Миодраг Божович был пермский "Амкар" (с января 2008 года по декабрь того же года), затем он переходил в следующие клубы: "ФК Москва", "Динамо Москва", снова "Амкар", "Ростов", "Локомотив", "Крылья Советов" и дважды тульский "Арсенал". С июня 2022 года и ухода из "Арсенала" Миодраг все еще находится без клуба и работы. 22 июня 2022 года Божовичу исполнилось 54 года.
Божович: если бы я тренировал "Спартак", сто процентов занял бы первое место. Вы все меня недооценили как тренера
Бывший главный тренер "Динамо", "Крыльев Советов" и других клубов РПЛ Миодраг Божович сообщил, что в России его недооценили как качественного специалиста.
Фото: РИА Новости