Стало известно решение "Барселоны" по Рэшфорду - источник

Маркус Рэшфорд, выступающий за "Барселону" на правах аренды, может продолжить карьеру в каталонском клубе и после окончания текущего соглашения.

По информации TalkSport, руководство "сине-гранатовых" рассматривает вариант с продлением аренды нападающего ещё на один сезон. Действующее соглашение рассчитано до ближайшего лета, однако в клубе довольны вкладом форварда и готовы сохранить его в составе.



В текущем розыгрыше чемпионата Испании Рэшфорд принял участие в 23 матчах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

