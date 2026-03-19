Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:30
ФакелНе начат

Стало известно решение "Барселоны" по Рэшфорду - источник

Маркус Рэшфорд, выступающий за "Барселону" на правах аренды, может продолжить карьеру в каталонском клубе и после окончания текущего соглашения.
Фото: Getty Images
По информации TalkSport, руководство "сине-гранатовых" рассматривает вариант с продлением аренды нападающего ещё на один сезон. Действующее соглашение рассчитано до ближайшего лета, однако в клубе довольны вкладом форварда и готовы сохранить его в составе.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Рэшфорд принял участие в 23 матчах, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится