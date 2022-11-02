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Жоазиньо – о потенциальном увольнении Гаранина: только что приехал на базу, ничего не слышал

Полузащитник "Сочи" Жоазиньо высказался об информации относительно увольнения старшего тренера южан Вадима Гаранина.
Фото: Getty Images
"Я пока ничего не слышал об этом. Не знаю, что пишут в интернете. Только что приехал на базу, у нас сейчас по плану должна быть тренировка", - цитирует футболиста "Чемпионат".

Сегодня в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" решило уволить Гаранина. Также сообщалось, что основным претендентом на должность главного тренера клуба является нынешний наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

Сочинцы завершили первый круг чемпионата России на девятом месте в турнирной таблице. Коллектив записал себе в актив 21 очков, а в рамках 15-го тура не смог обыграть "Урал" в домашних стенах (2:2).


Жоазиньо Сочи Гаранин
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