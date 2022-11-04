– В последнем матче в группе нас устраивала только победа, и мы ее уверенно добились. От группового этапа позитивные эмоции. Какой соперник больше всего удивил во время группового этапа? Не было такого, чтобы кто-то сильно удивил. У нас получилась достаточно ровная группа. До последнего тура была борьба, много хороших, интересных матчей. У каждого соперника был свой стиль. Какая задача у "Монако" в Лиге Европы? Задача у нас всегда одна – победа в каждом матче, – приводит слова Головина "Чемпионат".
Французское "Монако" по итогам жеребьевки попала в группу H, вместе с венгерским "Ференцварошем", турецким "Трабзоноспором" и сербской "Црвеной Звездой". Вчера, 3 ноября, прошли матчи заключительного (шестого) группового этапа, в котором "Монако" дома крупно обыграли "Црвену Звезду" со счетом 4:1. По итогам всех шести игр "Ференцварош" расположился на первом месте в группе (10 очков), "Монако" идет вторым (те же 10 очков). "Трабзоноспор" закончил групповой этап на третьей строчки с девятью очками, а "Црвена Звезда" заняла последнее место, набрав шесть очков в шести матчах. Александр Головин вышел в стартовом составе во вчерашней встрече с сербским клубом, был заменен в самой концовке – на 85-й минуте.
Головин – о выходе "Монако" в плей-офф Лиги Европы: нас никто сильно не удивил. Получилась достаточно ровная группа
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин оценил итоги группового этапа Лиги Европы для его клуба.
Фото: EPA / VOSTOCK Photo