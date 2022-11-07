– Ха-ха. Мне кажется, мне следует еще подольше поиграть в РПЛ. Я не знаю точных правил получения российского гражданства, – передает слова Бейла "РБ Спорт".
Гленн Бейл ни разу не вызывался в сборную Нидерландов, в России выступает с лета 2021 года, перейдя в самарские "Крылья Советов" из голландского клуба "Эммен". В текущем сезоне Гленн принял участие в двадцати матчах за "Крылья Советов". На счету у Бейла один забитый мяч и одна результативная передача. Контракт Гленна Бейла с самарским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Гленн Бейл – о получении российского паспорта для игр за сборную России: мне следует еще подольше поиграть в РПЛ
Голландский защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл ответил на вопрос о возможности получения российского паспорта для выступлений за сборную России.
Фото: Sport24