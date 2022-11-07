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Гленн Бейл – о получении российского паспорта для игр за сборную России: мне следует еще подольше поиграть в РПЛ

Голландский защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл ответил на вопрос о возможности получения российского паспорта для выступлений за сборную России.
Фото: Sport24
– Ха-ха. Мне кажется, мне следует еще подольше поиграть в РПЛ. Я не знаю точных правил получения российского гражданства, – передает слова Бейла "РБ Спорт".

Гленн Бейл ни разу не вызывался в сборную Нидерландов, в России выступает с лета 2021 года, перейдя в самарские "Крылья Советов" из голландского клуба "Эммен". В текущем сезоне Гленн принял участие в двадцати матчах за "Крылья Советов". На счету у Бейла один забитый мяч и одна результативная передача. Контракт Гленна Бейла с самарским клубом рассчитан до лета 2024 года.


Бейл Г Крылья Советов Сборная России
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