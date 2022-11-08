"Наверное, лучше, чтобы мы остались и играли в Европе, как было раньше", - цитирует футболиста Sport24.
Напомним, весной ФИФА и УЕФА объявили о решении временно отстранить Российские клубные и национальные команды от турниров под своей эгидой. Национальная сборная не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 в Катаре, а также была отстранена от жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы 2024. Клубы Российской Премьер-лиги не принимают участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Фомин – об РФС в АФК: лучше, чтобы мы остались и играли в Европе
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин поделился мнением об идее перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РПЛ