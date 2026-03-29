По данным источника, московский "Спартак" отправил своего представителя в Ереван на товарищеский матч между сборными Армении и Белоруссии. Целью поездки Марко Бискуповича, заместителя спортивного директора красно-белых, стал просмотр крайнего защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе "Спартака" к Тикнизяну, однако в зимнее трансферное окно клубу удалось сохранить игрока.
Тикнизян перешел в сербскую команду летом прошлого года из московского "Локомотива". Его контракт рассчитан до июня 2028-го. В этом сезоне 26-летний футболист сборной Армении провел за белградский коллектив 38 матчей, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
Источник: "СЭ"
Представитель "Спартака" посетил матч сборной Армении и просматривает Тикнизяна - источник
Фото: Sportaran