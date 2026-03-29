Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Представитель "Спартака" посетил матч сборной Армении и просматривает Тикнизяна - источник

Красно-белые следят за крайним защитником "Црвены Звезды" Наиром Тикнизяном.
Фото: Sportaran
По данным источника, московский "Спартак" отправил своего представителя в Ереван на товарищеский матч между сборными Армении и Белоруссии. Целью поездки Марко Бискуповича, заместителя спортивного директора красно-белых, стал просмотр крайнего защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе "Спартака" к Тикнизяну, однако в зимнее трансферное окно клубу удалось сохранить игрока.

Тикнизян перешел в сербскую команду летом прошлого года из московского "Локомотива". Его контракт рассчитан до июня 2028-го. В этом сезоне 26-летний футболист сборной Армении провел за белградский коллектив 38 матчей, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится