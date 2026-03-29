Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

"Шикарная возможность взять реванш". Игрок "Спартака" - о предстоящей кубковой игре с "Зенитом"

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 2-го этапа полуфинала Пути регионов Кубка России против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Очень принципиальная игра. Действительно очень ее жду. Понятно, что сейчас я в сборной, потом у нас "Локомотив" — тоже важный матч, возможность приблизиться к командам наверху таблицы.

Но с "Зенитом" будет шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше", - сказал Литвинов.

Матч между "Зенитом" и "Спартакмо" в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоится 8 апреля. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 20:45 по московскому времени.

Напомним, ранее петербуржцы одержали победу над красно-белыми в 21-м туре чемпионата со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились нападающий Александр Соболев и форвард Джон Дуран, реализовавшие пенальти на 45-й и 81-й минутах.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится