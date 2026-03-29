"Шикарная возможность взять реванш". Игрок "Спартака" - о предстоящей кубковой игре с "Зенитом"

Но с "Зенитом" будет шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше", - сказал Литвинов.
Матч между "Зенитом" и "Спартакмо" в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоится 8 апреля. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 20:45 по московскому времени.
Напомним, ранее петербуржцы одержали победу над красно-белыми в 21-м туре чемпионата со счетом 2:0. Забитыми мячами отличились нападающий Александр Соболев и форвард Джон Дуран, реализовавшие пенальти на 45-й и 81-й минутах.
