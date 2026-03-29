"Зенит" может сыграть с европейским клубом осенью 2026 года

Петербургский "Зенит" может провести товарищеский матч против европейского клуба.
По информации источника, сине-бело-голубые обсуждают детали проведения матча со швейцарским "Сьоном". Встреча может состояться в период с 21 сентября по 6 октября 2026 года.

В 2025 году петербургский "Зенит" провел две товарищеские игры против "Сьона". В обоих матчах подопечные Сергея Семака одержали победу.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. "Сьон" располагается на пятой строчке в чемпионате Швейцарии.

Источник: Sport24

