Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

Экс-спортдир "Крыльев Советов": Адиев кинул клуб

Бывший спортивный директор "Крыльев Советов" Авалу Шамханов высказался о главном тренере клуба Магомеде Адиеве.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Авалу Шамханов заявил, что Магомед Адиев виноват в нынешнем положении "Крыльев Советов".

"В нынешнем положении "Крыльев" виноват он, а не игроки. Своим отъездом в Казахстан он кинул клуб.
Я понимаю решение руководства убрать сейчас его. Напрасно он это сделал, было бы по-мужски, если бы он поставил клуб в известность", - сказал Шамханов "Чемпионату".

Ранее Магомед Адиев заявил, что вел переговоры с казахстанским "Актобе" о возможном сотрудничестве в будущем. Позже в СМИ появилась информация, что руководство "Крыльев Советов" хочет расторгнуть контракт с российским специалистом.

Адиев возглавляет самарский клуб с начала июня 2025 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится