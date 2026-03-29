Экс-спортдир "Крыльев Советов": Адиев кинул клуб

"В нынешнем положении "Крыльев" виноват он, а не игроки. Своим отъездом в Казахстан он кинул клуб.Я понимаю решение руководства убрать сейчас его. Напрасно он это сделал, было бы по-мужски, если бы он поставил клуб в известность", - сказал Шамханов "Чемпионату".
Ранее Магомед Адиев заявил, что вел переговоры с казахстанским "Актобе" о возможном сотрудничестве в будущем. Позже в СМИ появилась информация, что руководство "Крыльев Советов" хочет расторгнуть контракт с российским специалистом.
Адиев возглавляет самарский клуб с начала июня 2025 года. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.