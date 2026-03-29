Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

"Зенит" не будет продлевать контракт со своим полузащитником - источник

"Зенит" не планирует продлевать контракт со своим футболистом.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, "Зенит" не будет продлевать соглашение с Ильзатом Ахметовым. В клубе считают, что в составе будет переизбыток исполнителей атакующего плана.

Ильзат Ахметов является игроком петербургского "Зенита" с начала января 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник выступает в составе "Крыльев Советов" на правах аренды. Он провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач за самарский клуб. Соглашение футболиста с "Зенитом" рассчитано до конца июня 2027 года.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится