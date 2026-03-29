По информации источника, "Зенит" не будет продлевать соглашение с Ильзатом Ахметовым. В клубе считают, что в составе будет переизбыток исполнителей атакующего плана.
Ильзат Ахметов является игроком петербургского "Зенита" с начала января 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник выступает в составе "Крыльев Советов" на правах аренды. Он провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач за самарский клуб. Соглашение футболиста с "Зенитом" рассчитано до конца июня 2027 года.
Источник: Legalbet
"Зенит" не будет продлевать контракт со своим полузащитником - источник
"Зенит" не планирует продлевать контракт со своим футболистом.
