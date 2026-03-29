В "Зените" прокомментировали состояние Караваева после тяжелой травмы

"Слава богу, он сыграл и в кубковом матче, и против "Кайрата" вышел. И в тренировочном процессе Караваев уже достаточно комфортно себя чувствует.
Игрок он опытный, давно в команде, и все его поддерживают", - сказал Тимощук.
Напомним, год назад Вячеслав Караваев получил тяжелую травму, за которой последовала операция на ахилловом сухожилии. После длительного восстановления крайний правый защитник вернулся к тренировкам с командой и принял участие в текущем сезоне в одной официальной игре за сине-бело-голубых. Игрок провел на поле 66 минут и не отметился результативными действиями.
Также Караваев принял участие вчера, 28 марта, в товарищеском матче против "Кайрата", в котором вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте.
