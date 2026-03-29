36-летний Ерохин заявил о желании продлить контракт с "Зенитом"

Тем не менее, со своей стороны, еще минимум сезон хотел бы в качестве футболиста "Зенита" провести. Я думаю, что этот момент мы с руководством в ближайшем будущем обсудим. Не так много времени остается, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Конкретики пока что не было", - сказал Ерохин.
Александр Ерохин защищает цвета "Зенита" с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом истекает этим летом.
В текущем сезоне атакующий полузащитник принял участие, преимущественно выходя на замену, в 18 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых провел на поле 395 минут и отличился тремя забитыми голами, а также отдал одну результативную передачу. В октябре футболисту исполнится 37 лет.
Источник: "Чемпионат"