36-летний Ерохин заявил о желании продлить контракт с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о своем будущем в клубе.
"Всегда задумываешься о будущем. Естественно, сейчас хочется максимально помогать команде.

Тем не менее, со своей стороны, еще минимум сезон хотел бы в качестве футболиста "Зенита" провести. Я думаю, что этот момент мы с руководством в ближайшем будущем обсудим. Не так много времени остается, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Конкретики пока что не было", - сказал Ерохин.

Александр Ерохин защищает цвета "Зенита" с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом истекает этим летом.

В текущем сезоне атакующий полузащитник принял участие, преимущественно выходя на замену, в 18 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых провел на поле 395 минут и отличился тремя забитыми голами, а также отдал одну результативную передачу. В октябре футболисту исполнится 37 лет.

Источник: "Чемпионат"

