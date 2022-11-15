"Краснодар" и "Крылья Советов" обратились в ЭСК РФС по спорным эпизодам в матчах 17-го тура

"Краснодар" и "Крылья Советов" обратились с просьбой оценить спорные судейские решения в матчах последнего тура.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Краснодар" попросил оценить эпизоды с возможным офсайдом "Оренбурга" перед вторым голом и неназначенный одиннадцатиметровый на Кривцове 3 минуты спустя.

"Крылья Советов" обратились с просьбой проверить момент с возможным фолом Глебова на 34-й минуте, после которого "Ростов" заработал пенальти и возможный пенальти после удара Пиняева, который не был назначен в начале второго тайма.

Напомним, 17-й тур РПЛ стал последним перед наступлением зимнего перерыва. Теперь командам высшего дивизиона России до конца календарного года осталось провести только по два матча в групповом этапе Кубка России. Сезон в РПЛ возобновится в марте следующего года.

Источник: Sport24


Краснодар Крылья Советов
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