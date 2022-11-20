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Песьяков – о травме в матче с Таджикистаном: восстановление может занять месяц

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Вратарь "Ростова" и сборной России Сергей Песьяков высказался о состоянии своего здоровья после травмы в матче против Таджикистана.
Фото: РФС
"Восстановление может занять как 10 дней, так и месяц. Значит ли это, что не сыграю до конца года? Будем бороться. Надеюсь, что смогу сыграть с "Ахматом", — приводит слова Песьякова ТАСС.

Напомним, Песьяков защищал ворота сборной России во втором тайме товарищеского матча с командой Таджикистана (0:0) – он вышел на замену вместо Александра Селихова. Однако уже спустя шесть минут после начала отрезка голкипер получил травму.

Он пропускает матч россиян против Узбекистана, который проходит сегодня в Ташкенте.


Песьяков Ростов Сборная России Сборная Таджикистана
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