"Восстановление может занять как 10 дней, так и месяц. Значит ли это, что не сыграю до конца года? Будем бороться. Надеюсь, что смогу сыграть с "Ахматом", — приводит слова Песьякова ТАСС.
Напомним, Песьяков защищал ворота сборной России во втором тайме товарищеского матча с командой Таджикистана (0:0) – он вышел на замену вместо Александра Селихова. Однако уже спустя шесть минут после начала отрезка голкипер получил травму.
Он пропускает матч россиян против Узбекистана, который проходит сегодня в Ташкенте.
Песьяков – о травме в матче с Таджикистаном: восстановление может занять месяц
Вратарь "Ростова" и сборной России Сергей Песьяков высказался о состоянии своего здоровья после травмы в матче против Таджикистана.
Фото: РФС