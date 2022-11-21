"Приятно, что Литвинов стал игроком матча Узбекистан — Россия. Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он любимый игрок моей дочки. Уверена, забьёт важные голы за "Спартак" и порадует болельщиков", — цитирует Салихову "Чемпионат".
Полузащитник красно-белых Литвинов провел все 90 минут на поле в товарищеской игре между сборными России и Узбекистана, Соболев попал в стартовый состав и был заменен на 77-й минуте.
Встреча завершилась с тем же результатом, что и матч против Таджикистана 17 ноября – 0:0.
Салихова: Соболев пусть не обращает внимания на критику, он любимый игрок моей дочки
Спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об игре Александра Соболева и Руслана Литвинова за сборную России в матче с Узбекистаном.
Фото: ФК "Спартак"