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Форлан: могу представить себе Кавани в России. У вас очень сильная лига

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Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан заявил, что не удивился бы переезду Эдинсона Кавани в РПЛ.
Фото: Getty Images
"Слухи о переходе Кавани в "Динамо"? Он — отличный игрок и это нормально, когда его зовут в хорошие команды. Могу ли представить его в России? Да, конечно. Почему нет? У вас очень сильная лига, хорошие команды. Все зависит от предложения!" - цитирует Форлана "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось, что летом 2021 года Эдинсон Кавани мог перебраться в "Динамо". Проблемой при переговорах стали высокие зарплатные требования уругвайца. Кроме того, тогдашний тренер бело-голубых Сандро Шварц принял решение наигрывать в атаке воспитанников клуба.

Эдинсон Кавани с лета этого года выступает за "Валенсию". Он провел 7 матчей в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.


Форлан Кавани Динамо
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