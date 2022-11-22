"Слухи о переходе Кавани в "Динамо"? Он — отличный игрок и это нормально, когда его зовут в хорошие команды. Могу ли представить его в России? Да, конечно. Почему нет? У вас очень сильная лига, хорошие команды. Все зависит от предложения!" - цитирует Форлана "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что летом 2021 года Эдинсон Кавани мог перебраться в "Динамо". Проблемой при переговорах стали высокие зарплатные требования уругвайца. Кроме того, тогдашний тренер бело-голубых Сандро Шварц принял решение наигрывать в атаке воспитанников клуба.
Эдинсон Кавани с лета этого года выступает за "Валенсию". Он провел 7 матчей в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Форлан: могу представить себе Кавани в России. У вас очень сильная лига
Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан заявил, что не удивился бы переезду Эдинсона Кавани в РПЛ.
Фото: Getty Images