"Я это все осуждаю и извиняюсь перед всеми. Была драка. Все видели, что ее начал "Зенит", когда Родригао пнул ногой Шамара", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
"Зенит" переиграл "Спартак" в заключительном туре группового этапа Кубка России в серии пенальти (0:0, 4-2). После финального свистка игроки команд устроили драку. Арбитр встречи Владимир Москалев удалил 6 игроков: в составе сине-бело-голубых красные карточки получили Барриос, Малком и Родригао, в составе москвичей – Селихов, Соболев и Николсон.
Соболев: все видели, что драку начал "Зенит" - Родригао пнул ногой Шамара
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился эмоциями от инцидента с массовой дракой в матче Кубка России против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"