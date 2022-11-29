- На тот момент я правда не знал, как правильно поступить. В "Рубин" тогда вернулся Бердыев. Мне очень нравилось в Казани: атмосфера, коллектив, стадион. И я очень хотел поработать с Бикиевичем. Многие говорили, что с ним прибавляют, что он крутой стратег. А там Лига чемпионов, Москва, новый вызов. Но здесь желание поработать с Бердыевым. Мы говорили с ним на эту тему. Это был трудный выбор. И сложилось так, что я остался в Казани. И не жалею, - приводит комментарий Канунникова "РБ Спорт".
Максим Канунников является воспитанником "Зенита". За петербургскую команду футболист сыграл 31 игру, в которой забил 2 мяча, один из которых в ворота "Спартака" (5:0). В 2013 Максим покинул сине-бело-голубых и присоединился к "Амкару". Уже в 2014 игрок подписал полноценный контракт с "Рубином". Летом 2017 "Спартак" вел переговоры по покупке Канунникова, но "Рубин" не отпустил нападающего. По сообщениям СМИ, красно-белые предлагали за трансфер один миллион евро. В 2018 году россиянин отказался от нового контракта с казанским клубом и перешел в "СКА-Хабаровск".
Канунников: о сорвавшемся переходе в "Спартак" не жалею
Фото: ФК "Крылья Советов"