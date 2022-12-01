- Справедливо ли, что Промес остался без наказания? По мне, Промес спровоцировал эту ситуацию и он должен быть обязательно наказан. Это то, что видел я, - приводит комментарий Егорова "Спорт день за днем".
Сегодня КДК решил дисквалифицировать на 6 матчей игроков "Зенита" и "Спартака" за драку, устроенную перед пробитием послематчевых пенальти в матче Кубка России. Среди наказанных не оказалось голландца Квинси Промеса. Комиссия аргументировала это тем, что арбитр встречи Владимир Москалев дал оценку действиям Квинси. Ранее ЭСК объявил, что решение судьи не показывать красную карточку Промесу является ошибочным.
Экс-арбитр ФИФА Егоров – о решении КДК: Промес спровоцировал драку и должен быть наказан
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров оценил решение КДК не применять санкции к нападающему "Спартака" Квинси Промесу.
Фото: ФК "Спартак"