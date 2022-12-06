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Зарема - о Кокорине: ничего личного, у него зенитовское прошлое. Им нормально брать у нас игроков, а для меня - нет

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Супруга бывшего владельца "Спартака" Зарема Салихова объяснила свое негативное отношение к экс-форварду красно-белых Александру Кокорину.
Фото: ФК "Спартак"
"Ничего личного абсолютно. Я всегда исходила из интересов команды и видения тренерского штаба. Не надо забывать, что у него футбольное прошлое — зенитовское и в "Сочи". Это им нормально брать у нас игроков, а для меня — нет", - цитирует Салихову "РБ Спорт".

Напомним, ранее Александр Кокорин заявил, что не понимает , почему Зарема Салихова негативно к нему относится.

Кокорин выступал за "Спартак" с 2020 по 2021 год. Он перебрался в клуб в качестве свободного агента после завершения контракта с "Зенитом". За красно-белых Кокорин сыграл 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. После этого москвичи продали форварда "Фиорентине" за сумму порядка 4,5 млн евро. Сейчас он на правах аренды играет за кипрский "Арис".


Салихова Кокорин Спартак
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