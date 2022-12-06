- Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело. В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно. Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила. Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались? - приводит комментарий Sport24.
Александр Кокорин перешел в "Спартак" в 2020 году. За красно-белых футболист забил всего 2 гола. Оба с пенальти. Уже зимой 2021 года форвард покинул клуб и перебрался в "Фиорентину". Зарема Салихова раскритиковала бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова за этот трансфер.
Кокорин в нынешнем сезоне вступает в чемпионате Кипра за "Арис". На счету Александра 5 голов и 2 голевые передачи за 10 матчей.
Кокорин – о критике Заремы: может, мы в Монако ее чем-то обидели, не позвали куда-то
Форвард "Ариса" Александр Кокорин высказался о критике супруги экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: ФК "Арис"