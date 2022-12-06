Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Марокко
18:00
ИспанияНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.55
Португалия
22:00
ШвейцарияНе начат
П1 1.91X 3.45П2 4.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Кокорин – о критике Заремы: может, мы в Монако ее чем-то обидели, не позвали куда-то

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Ариса" Александр Кокорин высказался о критике супруги экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: ФК "Арис"
- Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело. В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно. Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила. Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались? - приводит комментарий Sport24.

Александр Кокорин перешел в "Спартак" в 2020 году. За красно-белых футболист забил всего 2 гола. Оба с пенальти. Уже зимой 2021 года форвард покинул клуб и перебрался в "Фиорентину". Зарема Салихова раскритиковала бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова за этот трансфер.

Кокорин в нынешнем сезоне вступает в чемпионате Кипра за "Арис". На счету Александра 5 голов и 2 голевые передачи за 10 матчей.


Кокорин Салихова Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кокорин: Касерес из "Фиорентины" однажды повесил на мое место в раздевалке Nokia 3310 и написал - "тюремный телефон"
Зарема - о Кокорине: ничего личного, у него зенитовское прошлое. Им нормально брать у нас игроков, а для меня - нет 5
"Ростов" объявил о продлении контракта с Осипенко до 2027 года
Ральф Рангник может занять пост генменеджера сборной Германии
Экс-игрок "Барселоны" и "Анжи" Это’О ударил болельщика ногой по лицу в Катаре (видео) 5
Гаранин – об уходе из "Сочи": это мое решение, возможно, ошибочное, но оно уже сделано
Кокорин – о критике Заремы: может, мы в Монако ее чем-то обидели, не позвали куда-то 2
Гаранин: у меня был диалог с "Рубином", но есть нюансы
Влашич – о Чалове: качественный игрок, но иногда теряет уверенность
Петржела: "Зенит" выиграл бы РПЛ и без бразильцев 6
Москалев - о судействе матча за Суперкубок "Зенита" - "Спартак": был удивлен, что наши переговоры записываются
Torcedores: "Зенит" не продаст Клаудиньо во "Фламенго"
Форвард сборной Украины Довбик: мы выступили бы на ЧМ-2022 лучше, чем Уэльс 5
Неймар: был по-настоящему напуган из-за травмы и проплакал всю ночь
Наставник Южной Кореи Бенту: объявил игрокам и президенту федерации, что покину свой пост