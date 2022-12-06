"Слушай, техники, наверное, у меня и нет. Просто так получается: случайно что-то там заковыряю. Не знаю… кто-то говорит, есть техника, кто-то говорит — нет. Не знаю, почему так пошло. На самом деле, не считаю себя супертехничным футболистом. Но в каких-то моментах получается иногда забивать красивые мячи", - сказал Соболев.
В нынешнем сезоне Александр Соболев провел 16 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Прямо сейчас он является лучшим ассистентом чемпионата России.
Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Кроме того, на счету нападающего 4 гола в 9 матчах в составе сборной России.
Источник: ютуб-канал сборной России
Соболев: наверное, у меня нет техники. Просто получается случайно что-то там заковырять
Форвард "Спартака" Александр Соболев прокомментировал мнение о том, что он не техничный футболист.
Фото: ФК "Спартак"