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Соболев: наверное, у меня нет техники. Просто получается случайно что-то там заковырять

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Форвард "Спартака" Александр Соболев прокомментировал мнение о том, что он не техничный футболист.
Фото: ФК "Спартак"
"Слушай, техники, наверное, у меня и нет. Просто так получается: случайно что-то там заковыряю. Не знаю… кто-то говорит, есть техника, кто-то говорит — нет. Не знаю, почему так пошло. На самом деле, не считаю себя супертехничным футболистом. Но в каких-то моментах получается иногда забивать красивые мячи", - сказал Соболев.

В нынешнем сезоне Александр Соболев провел 16 матчей за "Спартак" в РПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Прямо сейчас он является лучшим ассистентом чемпионата России.

Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Кроме того, на счету нападающего 4 гола в 9 матчах в составе сборной России.

Источник: ютуб-канал сборной России


Соболев Спартак
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