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Ари: Акинфеев заиграл бы в "Реале", "ПСЖ", "Барселоне". Он – легенда российского футбола

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Бывший нападающий "Локомотива", "Спартака" и "Краснодара" Ари высказался о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.
Фото: ФК "Краснодар"
– Игорь Акинфеев – легенда российского футбола. Мне против него очень сложно было играть, Игорь – однозначно лучший голкипер в РПЛ. Уверен, он бы заиграл в "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадриде", "ПСЖ" или "Барселоне", в любом топ-клубе мира. Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе – я в этом вообще не сомневаюсь, – цитирует Ари "РБ Спорт".

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и играет только за этот клуб всю свою профессиональную карьеру. В основную команду "армейцев" он перешел в январе 2003 года. К этому моменту в общей сумме Акинфеев провел за ЦСКА 723 матча, 303 из которых были "сухими" – в них Игорь не пропускал. За сборную России Игорь Акинфеев отыграл 111 матчей, его дебют за национальную команду пришелся на 28 апреля 2004 года. Прямо сейчас Акинфеев находится в возрасте 36-ти лет, его контракт с московским ЦСКА на данный момент рассчитан до лета 2024 года, последнее продление соглашения произошло в мае 2022 года. В текущем сезоне Игорь провел 18 матчей за "армейцев", в пяти из них он не пропускал.


Ари Акинфеев
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