"То, что мы не хотим отпускать их — ни руководство клуба, ни губернатор, — факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа. Если "Локомотив" активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать", - цитирует наставника самарцев Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" направил в "Крылья Советов" предложение о трансфере трех игроков: Максима Глушенкова, Сергея Пиняева и Романа Ежова.
Позднее сообщалось, что красно-зеленые выплатят коллективу из Самары 400 млн рублей в виде компенсации за Глушенкова и Пиняева.
Осинькин: если "Локомотив" активирует опцию выкупа Глушенкова и Пиняева, мы не сможем ничего сделать
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о возможном трансфере форвардов самарцев Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в "Локомотив".
Фото: Soccer.ru