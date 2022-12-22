- Я предлагал нашим умникам Давида Фофана — возьмите талантливого футболиста, в ответ — он молодой, ему всего 19 лет. В 19 на чемпионате мира играют и их продают по €30 млн! В итоге он годик адаптировался в "Мольде" и сейчас "Челси" покупает его за €10 млн, - приводит комментарий Селюка "РБ Спорт".
Давид Фофана стал игроком "Мольде" зимой 2021 года. В этом сезоне ивуарийский форвард стал главной ударной силой норвежского клуба, на счету игрока 21 гол и 7 успешных ассистов за 37 игр во всех турнирах. Контракт Давида с "Мольде" рассчитан до зимы 2023 года. Трансферная стоимость Фофаны, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро. Ране СМИ сообщали о том, что игрок может перейти в "Челси" за 10 миллионов евро.
Селюк: предлагал российским клубам Фофана, сказали – молодой. А сейчас его покупает "Челси"
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, что предлагал клубам из России подписать 20-летнего форварда Давида Фофана.
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