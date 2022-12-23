"Сперцян дошёл до уровня клубов Германии и Франции. Думаю, ему срочно нужно в прогрессирующий чемпионат. Надо перебираться в самый сильный чемпионат, он молодой и сможет быстро адаптироваться, Эдик сможет сделать себе классную карьеру", — цитирует тренера Metaratings.
Сперцян провел 16 матчей в текущем чемпионате России, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром южан в нынешнем розыгрыше турнира.
Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры о подписании 22-летнего хавбека намерены возобновить "Боруссия" Менхенгладбах и "Вольфсбург".
Березовский: Сперцян дошёл до уровня клубов Германии. Ему срочно нужно в сильный чемпионат
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский высказался о перспективах полузащитника национальной команды и "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"