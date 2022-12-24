Агент Щенникова: Георгий отправится на сборы вместе с ЦСКА, он еще способен приносить пользу

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Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал о дальнейших планах футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
- Георгий отправится на сборы вместе с командой, у нас действующий контракт, всё хорошо. Он хочет проявить себя, и вернуть себе место в составе. Сейчас у него будет полноценный сбор с командой, он хочет получить свой шанс. У Щенникова есть огромное желание доказать, что он еще способен приносить пользу родному клубу. Нет никаких обид, есть только желание работать и играть, - передает слова Пушкина "РБ Спорт".

31-летний левый защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в осенней части текущего сезона сыграл за свой клуб 5 матчей - 2 в Российской премьер-лиге и 3 в Кубке России, не отметившись при этом результативными действиями. С июля по октябрь 2022 года футболист не играл из-за травмы - воспаления сухожилия. В прошлом сезоне на счету Щенникова 16 матчей во всех турнирах также без результативных действий.


ЦСКА Щенников
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