"Возвращение Бердыева в РПЛ — большой плюс для российского футбола! В том числе и для "Сочи". К ним приходит опытный тренер, который принёс в наш футбол очень много положительного и светлого", - цитирует Семина "Чемпионат".
"Сочи" объявил о том, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером команды, сегодня. До этого 70-летний специалист работал техническим директором иранского клуба "Трактор".
В ноябре тренерский штаб сочинцев покинул Вадим Гаранин, который пришел в клуб после ухода Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.
Семин: возвращение Бердыева – большой плюс для "Сочи"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о назначении Курбана Бердыева главным тренером "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"