Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Семин: возвращение Бердыева – большой плюс для "Сочи"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о назначении Курбана Бердыева главным тренером "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"
"Возвращение Бердыева в РПЛ — большой плюс для российского футбола! В том числе и для "Сочи". К ним приходит опытный тренер, который принёс в наш футбол очень много положительного и светлого", - цитирует Семина "Чемпионат".

"Сочи" объявил о том, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером команды, сегодня. До этого 70-летний специалист работал техническим директором иранского клуба "Трактор".

В ноябре тренерский штаб сочинцев покинул Вадим Гаранин, который пришел в клуб после ухода Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.


Бердыев Сочи Семин
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент - о будущем Мантуана и Ивана: еще ничего не решено. Игроки хотят продолжить карьеру в "Зените"
Колыванов - о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола: больше надо, чем не надо. Мы должны играть с кем-то эксклюзив
Кассано: идите к черту фанаты Марадоны! Весь мир у ног Месси - величайшего игрока в истории
Агент экс-игрока "Химок" Ламкеля Зе: игроком интересуются большие российские клубы 1
"РБ Спорт": "Оренбург" хочет выкупить Титкова у "Локомотива"
Сычевой: возместить после смены фамилии траты болельщикам "Оренбурга" за купленные футболки? Моих футболок ни у кого нет
Marca: руководство "Реала" считает, что трансфер Мбаппе может испортить атмосферу в команде
Погба: у Роналду потрясающая дисциплинированность. Он просто на другом уровне относительно остальных 1
Sport24: "Краснодар" близок к договоренности с "Карабахом" по трансферу бразильца Борхеса
Football Italia: Кришито тренируется в составе "Дженоа". Ранее футболист объявлял о завершении карьеры
Погба: Фергюсон – не такой тренер, как Гвардиола, который больше общается с командой
A Bola: Зидан и Энрике – основные кандидаты в тренеры Португалии после отказа Моуринью
Сычевой – о своей результативности: если я не забил, значит я уже плохо сыграл
Sport24: "Динамо" на втором сборе хочет провести матчи с боснийским и болгарским клубами
Семин: возвращение Бердыева – большой плюс для "Сочи"