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"Матч ТВ": Самошников во второй раз за полгода провалил медосмотр. Ильи не будет в "Локо" из-за проблем с голеностопом

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Крайний защитник "Рубина" Илья Самошников в зимнее трансферное окно не перейдет в московский "Локомотив". Сделка сорвалась на финальной стадии.
Фото: БИЗНЕС Online
По данным источника, Самошников провалил медицинский осмотр перед подписанием контракта: врачи выявили у 25-летнего игрока проблемы с голеностопом. Вероятно, эта проблема носит хронический характер: осенью прошлого года Илья, получив повреждение в матче РПЛ, из-за травмы голеностопа пропустил игры сборной России со сборными Словакии и Словении. Текущим летом защитник также не прошел медосмотр для перехода в "Динамо".

Напомним, что вчера стало известно об интересе к Илье Самошникову со стороны еще одного клуба Российской премьер-лиги – действующего чемпиона страны "Зенита". На данный момент Самошников играет за казанский "Рубин" в Первой лиге, занимая третье место в турнирной таблице. По итогам предыдущего сезона его команда напрямую вылетела из Российской премьер-лиги, заняв предпоследнее (пятнадцатое) место. 15 ноября текущего года казанский клуб покинул Леонид Слуцкий, работавший в "Рубине" с 2019 года. Контракт Ильи Самошникова с казанским клубом на данный момент рассчитан до 30 июня 2023 года. За "Рубин" он играет с января 2020 года. В текущем сезоне Илья отыграл 16 матчей в футболке "Рубина" в рамках Первой лиги, забил один мяч и отдал две результативных передачи. За все время в Казани Самошников провел 75 матчей, забил забил четыре мяча, отдал три голевых передачи. За сборную Россию Илья успел сыграть три раза. Дебют за национальную команду пришелся на 1 сентября 2021 года.

Источник: "Матч ТВ"


Самошников Рубин Локомотив
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