– Потерял ли Сафонов мотивацию? Просто тяжелее, если конкуренция не давит постоянно. Понятно, что есть Стас Агкацев – очень хороший вратарь. Мне он нравится, но, сколько бы Матвей ни ошибался, ему будут доверять. Он номер один – без вопросов. Он легко переживает ошибки. Очень устойчив психологически. Может ошибиться, а потом вытащит очень сложный удар, – приводит слова Газинского "Чемпионат".
Сам Юрий Газинский играл за "Краснодар" в период с июля 2013 года по август 2022 года. В общей сумме Юрий провел 282 матча, забил 14 мячей, отдал 29 результативных передач. Текущий сезон Газинский проводит в "Урале" – 18 матчей в рамках РПЛ и Кубка России, пять голов и три голевых передачи. Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара", за основную команду играет с января 2019 года. Контракт Матвея с его нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года. Он является капитаном команды. В текущем сезоне Сафонов отыграл 19 матчей за "Краснодар" – 17 в Российской премьер-лиге и два в Кубке России, на его групповом этапе. В шести из девятнадцати игр Матвей не пропускал. Сафонов вызывается и в сборную Россию по футболу, накопив на данный момент восемь матчей в составе национальной команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского голкипера в 15 миллионов евро.
Газинский – о Сафонове: Агкацев – хороший вратарь, но, сколько бы Матвей ни ошибался, ему будут доверять
Полузащитник "Урала" Юрий Газинский оценил игру вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.
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