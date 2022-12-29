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"РБ Спорт": "Химки" расторгнут контракт с Камышевым

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Полузащитник Илья Камышев покинет "Химки".
Фото: ФК "Химки"
По данным источника, 25-летний опорный полузащитник Илья Камышев покинет подмосковные "Химки". Игрок и клуб договорились о досрочном расторжении контракта.

В этом сезоне Илья Камышев провел 10 игр за "Химки" во всех соревнованиях. На счету футболиста 1 ассист. Контракт Ильи с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость Камышева, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро. Ранее СМИ сообщали, что россиянин входит в список игроков, с которыми "Химки" намерены расстаться.

Источник: "РБ Спорт"


Химки Камышев Российские трансферы
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