По информации источника, Ивич начнет работать в "Краснодаре" после 5 января 2023 года. Он сменит на посту главного тренера клуба Александра Сторожука, который возглавил клуб в начале этого года.
Напомним, ранее появилась информация, что главным тренером "Краснодара" во второй части сезона станет Владимир Ивич, который сейчас работает с "Маккаби" из Тель-Авива. Сообщалось, что "быки" предложили сербу зарплату в 1,5 млн евро, чтобы он согласился возглавить клуб.
Ивич работает в израильском клубе с лета этого года. После 15 туров его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля. До этого Ивич работал с "Уотфордом" и греческим "ПАОКом".
Источник: Sport24
Sport24: сербский тренер Ивич после 5 января приступит к работе с "Краснодаром"
Стало известно, когда Владимир Ивич сможет приступить к обязанностям главного тренера "Краснодара".
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